Bambilor: la Sn-HLM lance la deuxième phase de son programme immobilier de 157 logements

La Société nationale des habitations à loyer modéré (Sn-HLM) a officiellement lancé, à Bambilor (département de Rufisque), la deuxième phase de son programme immobilier. L’opération prévoit la construction de 157 logements ainsi que la viabilisation d’un site de 20 hectares, a relayé Le Quotidien. Cette initiative s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de favoriser l’accès au logement social et un développement territorial équilibré.



En présence des autorités administratives, municipales et religieuses locales, la Direction générale de la Sn-HLM a procédé au lancement officiel des travaux de deux importants chantiers à Bambilor. Il s’agit de la deuxième phase du programme HLM1 Bambilor, qui prévoit la réalisation de 157 logements, et des travaux de viabilisation du site Bambilor 2, d’une superficie de 20 hectares.



La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Sous-préfet de Sangalkam, de l’adjoint au maire de Bambilor ainsi que du khalife de Bambilor. Une présence qui a témoigné de l’importance accordée à ce projet par les autorités locales et les acteurs communautaires.



Située à environ 40 kilomètres de Dakar, la localité de Bambilor a connu depuis plusieurs années une forte expansion urbaine. À travers ce programme, la Sn-HLM entend contribuer à l’aménagement d’un cadre de vie moderne et durable, au-delà de la seule construction de logements.



« Le logement social, un chantier de souveraineté ».



Prenant la parole sur la portée de cette opération, la Direction générale de la Sn-HLM a insisté sur la dimension stratégique du logement social dans le développement du pays : « Le chantier du logement social est un chantier de souveraineté. Une Nation qui ne peut loger décemment ses citoyens ne saurait prétendre au développement. Aujourd’hui, à Bambilor, nous posons des jalons solides pour un avenir meilleur».