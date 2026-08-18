Poste de Ségou: un Malien interpellé pour vente présumée de pièces d’Etat civil sénégalais

A l’extrême sud-est du Sénégal, vers les frontières du Mali et de la Guinée, la Division nationale de la lutte contre le trafic (DNLT) de Kédougou a déféré au parquet un individu. Ressortissant malien, il est suspecté de faits présumés de «complicité et usage de faux».



Interpelé le 07 août 2026 au poste frontalier de Ségou (Kédougou), Issa T. détenait une carte nationale d’identité sénégalaise. Interrogé, il aurait reconnu être de nationalité malienne et a expliqué avoir obtenu ce document avec l’aide de son frère Moussa T. et l’acolyte de ce dernier.



Selon Libération, Moussa T. lui aurait fourni de faux documents administratifs, notamment un extrait de naissance au centre principal de Dougé et une autorisation d’inscription de naissance du tribunal d’instance de Goudiry (région de Tambacounda), afin de lui permettre d’obtenir la nationalité sénégalaise.



Les policiers se sont aussitôt rendus au village de Bantaco, dans la commune de Kédougou, pour interpeler Moussa T. Apparemment informé de l’arrestation de son frère, celui-ci avait toutefois pris la fuite, selon les témoins trouvés sur place. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeler toutes les personnes impliquées dans cette affaire.