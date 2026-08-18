Keur Massar et Grand Mbao: trois individus arrêtés avec du kush et de l’ecstasy

Dans un communiqué publié ce mardi 18 août, la police sénégalaise dit avoir interpellé trois individus avec du kush et de l’ecstasy, dans les communes de Keur Massar et Grand Mbao, dans la banlieue de Dakar.



A l’origine de cette affaire, «en exécution des plans de lutte contre le trafic de stupéfiants», la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé le 10 août 2026, à 20 heures, à la garde à vue de deux (02) individus, l'un de nationalité étrangère et le deuxième de nationalité sénégalaise. Ils sont suspectés de faits présumés d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue.



Selon la police, suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic international de drogue entretenu par des ressortissants étrangers dans les secteurs de Keur Massar, Grand Mbao, Keur Mbaye Fall et Zac Mbao, la Brigade de recherches a mis en place un dispositif de surveillance qui a mené à l'interpellation d'un individu de nationalité sénégalaise à Keur Mbaye Fall. L'individu était à bord de sa moto jakarta qu'il utilisait comme moyen de locomotion pour ses livraisons.



La fouille effectuée sur sa personne a permis la découverte d'un sachet plastique contenant quarante et un (41) sachets de kush. Les suites des investigations ont permis l'interpellation d'un ressortissant étranger, qui serait son principal fournisseur.



Dans la même dynamique, le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a mené une opération dans le secteur de Grand Mbao dans la nuit du 11 au 12 août 2026. Cette opération a abouti à l'arrestation d'un individu de nationalité sénégalaise. Il était en possession de trente quatre (34) pièces d'ecstasy.



Au total, trois (03) individus ont été arrêtés avec 41 sachets de kush, 34 pièces d'ecstasy et deux (02) motos jakarta. Les investigations sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire.