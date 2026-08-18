L'ONU rend hommage à son ex-Secrétaire général Kofi Annan, huit ans après sa disparition

Diplomate ghanéen et septième secrétaire général des Nations unies, poste qu'il a occupé de 1997 à 2006, Kofi Annan est décédé le 18 août 2018, à l’âge de 70 ans. Ce mardi, huit ans après sa disparation, l’Institution onusienne lui a rendu un hommage, saluant son «héritage qui restera une véritable inspiration» pour les défenseurs de la liberté et de la justice.



«Il y a huit ans disparaissait Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général de l'ONU, considéré par beaucoup comme une force directrice pour le bien (…) Son héritage restera une véritable inspiration pour nous tous», a écrit l’ONU.



Après avoir intégré l'ONU en 1962 au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, Kofi Annan a dirigé les opérations de maintien de la paix (1993–1996) pendant des crises majeures comme la guerre de Bosnie et le génocide au Rwanda. Élu Secrétaire général en fin d’année 1996, il effectue deux mandats marqués par la lutte contre le VIH/sida et la modernisation de l'administration onusienne.



Reconnu pour son charisme et ses réformes structurelles, Kofi Annan a été le tout premier secrétaire général issu des rangs mêmes du personnel de l'organisation. En 2001, il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec l'ONU pour son travail en faveur «d'un monde mieux organisé et plus pacifique».