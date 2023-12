Bande de Gaza: la ville de Khan Younes bombardée et encerclée par Israël

■ L'armée israélienne a déplacé son offensive vers la moitié sud du territoire. Des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés dans cette partie de Gaza, au niveau de la grande ville de Khan Younes, proche de la frontière avec l'Égypte. L'hôpital Nasser, le plus grand de Khan Younes, a reçu mardi matin des dizaines de blessés.



■ Le Qatar demande au Conseil de sécurité de l'ONU de forcer Israël à revenir à la table des négociations sur la guerre à Gaza.



■ « Un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser, auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre », a déclaré la Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens.



■ Environ 16 250 Palestiniens, dont 70% de femmes et d'enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon le gouvernement du Hamas. Le nombre de blessés s'élève à plus de 42 000 Palestiniens. Depuis le 7 octobre, plus de 1 200 Israéliens ont par ailleurs été tués.



■ Durant la trêve, 110 otages – 86 Israéliens et 24 étrangers – ont été libérés par le Hamas, selon le décompte d'Israël. De son côté, Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens ; 138 otages restent détenus à Gaza, selon Israël.



L'armée israélienne encercle la maison du chef du Hamas, Yahya Sinouar



La chaîne saoudienne Al-Arabiya rapporte que l'armée israélienne encercle depuis mardi la maison du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, à Khan Younes.



Un mort et trois Palestiniens blessés en Cisjordanie



Le ministère palestinien de la Santé à Ramallah a déclaré ce 6 décembre que trois Palestiniens ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne dans le village de Dheisheh, en Cisjordanie, et que l'un d'entre eux se trouve dans un état critique. Le ministère affirme par ailleurs qu'Ahmed Ghanam, un Palestinien de 30 ans qui avait été blessé par des tirs de l'armée israélienne la semaine dernière à Tulkarem, est décédé des suites de ses blessures.



La circulation des civils sur la route de Salah al-Din interdite



Israël interdit la circulation des civils sur la route de Salah al-Din qui traverse la bande de Gaza dans les secteurs situés au nord et à l'est de Khan Younes. Israël demande aux habitants évacuant le nord de la bande de Gaza d'emprunter une déviation le long d'une route côtière où seront autorisés les déplacements.

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi s'est entretenu avec Blinken



Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi s'est entretenu ce mercredi par téléphone avec son homologue américain Antony Blinken à propos du conflit entre Israël et le Hamas, selon leurs ministères respectifs. « La priorité absolue est qu'un cessez-le-feu mette fin aux combats dès que possible », a indiqué Wang Yi durant cet appel, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.



Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères en visite de solidarité avec les Palestiniens à Ramallah



Après plus de 24 heures de vol, le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, Denis Moncada, est arrivé ce mercredi dans la ville de Ramallah pour exprimer le soutien et la solidarité de son pays envers la Palestine, a annoncé Managua. Rosario Murillo, vice-présidente du Nicaragua, a déclaré que Moncada s'est rendu à Ramallah sur instruction du président Daniel Ortega, pour exprimer le soutien du Nicaragua à la Palestine, rapporte l’agence turque Anadolu. Le gouvernement nicaraguayen soutient la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant et dispose d'une ambassade à Ramallah, tout en entretenant des relations diplomatiques avec Israël. En 2010, Managua a suspendu ses relations diplomatiques avec Tel-Aviv, après son attaque contre une flottille internationale transportant de l'aide aux Palestiniens à Gaza.



250 cibles frappées à Gaza au cours des dernières 24 heures



L'armée de l'air israélienne a déclaré mercredi qu'elle avait frappé environ 250 cibles dans la bande de Gaza au cours de la journée écoulée, y compris deux lanceurs à partir desquels le barrage tiré vers le centre du pays mardi a été lancé, rapporte Haaretz. Selon l'armée, « les forces de la Brigade Kfir ont tué un groupe armé opérant près d'une école dans le nord de la bande de Gaza, et ont ensuite localisé et détruit un puits de tunnel dans l'enceinte de l'école ».



Vers une nouvelle pénurie de carburant à l’hôpital al-Aqsa



Le carburant et les fournitures médicales ont atteint des niveaux extrêmement bas à l'hôpital d'Al-Aqsa, dans la zone centrale de la bande de Gaza, en raison de fermetures de routes, tandis que des centaines de patients ont besoin de soins d'urgence en raison des bombardements israéliens incessants, alerte une nouvelle fois Médecins sans frontières.



Comment les Israéliens sont devenus insensibles au drame qui se déroule à Gaza



« Le 7 octobre, s’est produit quelque chose qui, dans l’esprit des Israéliens, ne s’est pas passé depuis la Shoah, analyse le politologue israélien Ilan Greilsammer, interrogé par nos envoyés spéciaux à Jérusalem Nicolas Falez et Julien Boileau. Dans l’imaginaire israélien, ce sont les nazis qui sont revenus. Et dès ce moment-là, si ce sont les nazis, tu dois les éliminer. Et donc, c’est ce phénomène qui s’est passé, qui fait que le lendemain même, le but a été évident : on doit éliminer le Hamas. Une chose qu’on peut ajouter est que dès le moment où l’ennemi est perçu comme des nazis, tu n’es plus sensible à rien – à la critique internationale, à ce que les gens pensent sur les destructions, sur les milliers de morts palestiniens dans la bande de Gaza. Tu deviens aveugle – ou anesthésié, ou insensible – à toutes ces choses-là. Et ça, ça caractérise bien les Israéliens d’aujourd’hui, c’est quelque chose auquel les Israéliens aujourd’hui sont insensibles. »



Des morts et des blessés dans le camp de Nuseirat



Au moins six personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'une attaque israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, rapporté Al Jazeera. La chaîne qatarienne indique qu'une équipe de journalistes se trouvait sur le site de l'attaque et que ses images montraient un bâtiment effondré et des opérations de sauvetage. L'agence de presse palestinienne Wafa a confirmé le nombre de morts et a cité les forces de défense civile qui ont déclaré qu'un « grand nombre » de personnes se trouvaient sous les décombres. Wafa a également fait état de victimes à la suite d'attaques israéliennes distinctes sur la ville de Khan Younes, dans le sud du pays, sur les quartiers de Tuffah, al-Daraj et Shujayea dans la ville de Gaza, ainsi que sur Fukhari, Khuza'a, Abasan et le camp de réfugiés de Jabalia.



À Gaza, « nous n'avons plus rien en termes de produits de première nécessité »



Comme dans tous les conflits armés, ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut à Gaza. La population est meurtrie. Outre la multitude des morts et des blessés, l'enclave sous blocus manque de tout. L'aide internationale est insuffisante. Et les pénuries alimentaires frappent de plein fouet les habitants.