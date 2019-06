Banlieue dakaroise: un gardien d’un magasin, âgé de 70 ans, ligoté et battu à mort par des assaillants

Un gardien d’un magasin situé sur la route Tally Diallo, dans la banlieue dakaroise, a été retrouvé mort ce mercredi 19 juin 2019 dans la matinée. La victime du nom de Daouda Guissé, âgé de 70 ans, a été ligoté puis battu à mort par des assaillants.



Le corps sans vie de l’homme marié et père de six (6) enfants, a été retrouvé par une femme vendeuse de petit déjeuner. Il a été acheminé à l’hôpital Hoggy de Grand-Yoff pour autopsie.

Sur place on parle d'un cambriolage qui a mal tourné. Une enquête a été ouverte par la police de Thiaroye.