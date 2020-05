Banlieue de Dakar : une chambre cambriolée lors de la mise ne quarantaine de la famille, plus de 1 million FCFA emporté

La famille Bâ établie à Thiaroye Sant Yalla, une localité de la banlieue dakaroise, a été victime de vol avec effraction et escalade. Les malfaiteurs ont profité de leur mise en quarantaine dans un hôtel à Yoff pour soupçon de coronavirus, pour vider leur chambre emportant avec eux 1, 535 million de F Cfa.



Selon le journal « Les Echos », Boubacar Ba et sa famille toute entière, ont été testés négatifs 15 jours après leur période d’incubation. Mais, le malheur les attendait chez eux. Dès leur arrivé, le sieur Bâ, commerçant de son état, a constaté que les portes de sa chambre située à l’étage d’un immeuble R+1 a été défoncé.



Il vérifie et constate la disparition mystérieuse d’une somme de 535.000 F Cfa. Sa femme, Mame Betty, indique avoir perdu 1 million de F Cfa, une parure, une boucle d’oreille, un bracelet et une bague type plaqué d’une valeur marchande de 100.000 F Cfa. Sans oublier les habits de valeur d’une valeur de 207.000 F Cfa.



Une enquête a été ouverte suite à une plainte contre X déposée par la famille Ba.