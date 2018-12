Barça : la blessure d’Umtiti plus grave que prévue

Les nouvelles concernant le genou de Samuel Umtiti ne seraient pas très bonnes. Umtiti risque finalement l’opération Le champion du monde pourrait rester au rayon infirmerie... En effet, la blessure de Samuel Umtiti inquiète de plus en plus en Catalogne, selon Sport. Le quotidien parle d’un dossier « Top Secret ». Alors que le FC Barcelone expliquait récemment que les nouvelles étaient rassurantes pour le défenseur français, les informations de Sport sont toutes autres. L’état de son genou s’est bien amélioré suite au traitement qu’il a subi mais le champion du monde a toujours une gêne. « Les services médicaux du club catalan l’ont examiné et pensent qu’il y a toujours un risque qu’Umtiti doive passer au bloc opératoire », explique le journal. Les nouvelles ne seraient donc finalement pas si bonnes que ça pour le Français...