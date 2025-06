Présidentielle en Pologne: les deux candidats revendiquent la victoire

À l'issue de la journée de vote pour le second tour de la présidentielle polonaise marquée par une participation à 72,8%, les deux candidats étaient ce dimanche dans un mouchoir de poche. Le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, soutenu par le gouvernement pro-européen, a bénéficié de 50,3% des voix, contre 49,7% pour l'historien nationaliste Karol Nawrocki, selon le sondage Ipsos dont la marge d'erreur est de 2 points de pourcentage. Les résultats définitifs sont attendus lundi dans la matinée.

« Nous avons gagné », a déclaré Rafal Trzaskowski aussitôt après l'annonce des résultats des sondages, tout en soulignant que cela tenait sur « un fil du rasoir ». « Nous devons reconstruire la communauté. Ces résultats montrent à quel point le scrutin est incroyablement serré. Et je crois que la première tâche du président sera de tendre la main à ceux qui n'ont pas voté pour moi », a-t-il ajouté. « Cette nuit, nous allons gagner, nous gagnerons et sauverons la Pologne », a assuré de son côté Karol Nawrocki à ses partisans. « Nous ne permettrons pas que (le Premier ministre) Donald Tusk ait tout, le monopole du pouvoir. »

Un résultat aux implications majeures

Une victoire de Rafal Trzaskowski, 53 ans, donnerait un grand coup de pouce à l'agenda progressiste du gouvernement dirigé par le Premier ministre Donald Tusk, ancien président du Conseil européen. Cela pourrait entraîner des changements sociétaux significatifs, comme l'introduction de partenariats civils pour les couples de même sexe et un assouplissement de la législation sur l'avortement, aujourd'hui quasiment interdit.

Une victoire de Karol Nawrocki, 42 ans, renforcerait le parti populiste Droit et Justice qui a gouverné la Pologne entre 2015 et 2023, et pourrait entraîner de nouvelles élections législatives. De nombreux partisans du candidat nationaliste veulent des restrictions plus strictes sur l'immigration et une plus grande souveraineté de leur pays au sein de l'Union européenne.

L'élection est également suivie de près en Ukraine, pays voisin qui cherche à renforcer le soutien diplomatique international pour ses négociations difficiles avec la Russie. Karol Nawrocki, admirateur du président américain Donald Trump, s'oppose à l'adhésion de Kiev à l'Otan et a appelé à des restrictions sur les avantages dont bénéficient environ un million de réfugiés ukrainiens en Pologne.

