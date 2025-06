Tournoi UEFA U18 : le Sénégal frappe un grand coup d'entrée

Sous la houlette de leur entraîneur Pape Ibrahima Faye, les jeunes Sénégalais ont maîtrisé leur sujet du début à la fin. Pressing haut, jeu rapide, maîtrise technique... les “Lionceaux” ont dominé une équipe uruguayenne complètement dépassée.

Parmi les nombreuses satisfactions de ce premier match, un nom a particulièrement retenu l'attention : Yafaye Kandé. Aligné sur le flanc gauche de l'attaque, le joueur d'Espoir de Guédiawaye a illuminé la rencontre de son talent. Percutant, juste techniquement et toujours juste dans ses choix, il s'est distingué par une passe décisive sur le deuxième but sénégalais, signé Ismaila Manga. Le natif de Diamniadio n'a cessé de mettre en difficulté la défense adverse grâce à ses dribbles déroutants et sa vision de jeu.

Ce succès lance idéalement le Sénégal dans cette compétition internationale. Une prestation collective impressionnante qui confirme le potentiel de cette génération.

Prochain défi : le Japon, ce mercredi.

Un duel qui s'annonce passionnant face à une équipe nippone réputée pour sa discipline et sa vivacité. Mais avec cette forme affichée, les “Lionceaux” peuvent nourrir de grandes ambitions dans ce tournoi.

