Témento : un opérateur économique tué et enterré par l’Infirmier-chef de poste

Perdu de vue depuis le 17 mai dernier, Moussa Ndiaye, opérateur économique originaire de Podor, a été retrouvé sans vie dans un trou dissimulé derrière les toilettes du poste de santé de Témento, localité située dans la commune de Paroumba, au sud de Vélingara. Le drame, qui secoue toute la région, met en cause l’infirmier chef de poste (ICP), Babacar Ndiaye.

Moussa Ndiaye, connu pour ses activités dans le commerce de noix d'acajou, s’était déplacé à Témento dans le cadre d'une transaction portant sur l’achat de huit tonnes de noix. Selon des sources proches du dossier, le défunt aurait remis, le 15 mai dernier, la somme de 20 millions de francs CFA à l’ICP Babacar Ndiaye pour l’achat de la marchandise auprès des villageois.

Deux jours plus tard, le 17 mai, Moussa Ndiaye, accompagné de ses ouvriers, se serait rendu au domicile de Babacar Ndiaye pour prendre possession des noix. Ce fut la dernière fois qu’il fut vu en vie.

Face à l’inquiétude grandissante de ses proches, la gendarmerie de Pakour fut saisie, de même que le président du tribunal de grande instance. Une enquête fut ouverte et Babacar Ndiaye, principal suspect, fut interpellé puis déféré pour abus de confiance.

Mais les éléments de l’enquête allaient rapidement prendre une tournure dramatique. Sous la conduite des gendarmes, Babacar Ndiaye fut escorté jusqu’à Témento pour poursuivre les investigations. C’est alors qu’une découverte macabre fut faite : le corps de Moussa Ndiaye, en état de décomposition avancée, était enterré dans un trou derrière les toilettes du poste de santé, à quelques mètres à peine du domicile de l’ICP.

La nouvelle, vite répandue dans le village, a provoqué une vive émotion. En colère, les habitants de Témento ont failli lyncher le présumé meurtrier. Ce n’est que grâce à l’intervention courageuse de quelques jeunes que Babacar Ndiaye a échappé de justesse au pire.

Le corps de Moussa Ndiaye a été extrait du trou et transporté pour autopsie, tandis que l’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances exactes de ce drame sordide. Les autorités promettent que toute la lumière sera faite sur cette affaire qui soulève à la fois l’émotion et l’indignation dans la région de Vélingara et bien au-delà.