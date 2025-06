Candidature du Sénégal à la présidence de la BAD : Seydi Gassama parle d' "une grosse erreur"

Selon lui, l’histoire de la BAD ne justifiait pas une telle initiative de la part du Sénégal. "Sur les huit présidents qui ont dirigé cette institution depuis sa création, un seul Sénégalais y a fait deux mandats pleins. On ne pouvait donc pas s’attendre à un retour rapide d’un compatriote à la tête de cette banque", a-t-il expliqué, ajoutant que cette réalité historique avait rendu la candidature sénégalaise peu opportune aux yeux des autres États membres.

Seydi Gassama a également évoqué un manque de soutien régional, notant que "des pays proches de nous n’ont même pas voté pour le Sénégal", illustrant ainsi l’isolement diplomatique croissant de Dakar sur la scène africaine.

Plus largement, le militant des droits humains a tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’il considère comme un déclin du prestige international du Sénégal. Jadis perçu comme un exemple de démocratie en Afrique, le pays ne brille plus par son avance politique. "Nous étions le premier État démocratique du continent, alors que la dictature régnait ailleurs. Mais nous avons stagné, et certains pays nous ont désormais dépassés", a regretté Seydi Gassama.

Pour lui, cette perte d'influence et de leadership sur le continent est l'une des causes profondes de la défaite d’Amadou Hott à la présidence de la BAD. "Le prestige du Sénégal est en train de s’effriter", a-t-il conclu, appelant à un sursaut démocratique pour retrouver la place d’antan du pays sur l’échiquier africain.

Le défenseur des droits humains et directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a vivement critiqué la candidature du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), la qualifiant de "grosse erreur". Invité de l’émission Face au Jury sur Pressafriktv, M. Gassama a livré une analyse sans concession sur les raisons de l’échec du candidat sénégalais Amadou Hott.