Barça : opération confirmée pour Luis Suarez

Les craintes de la presse espagnole se sont confirmées. Après la défaite face à l’Atlético en Supercoupe d’Espagne jeudi soir, on apprenait que Luis Suarez était blessé au genou, et qu’il avait même joué sous infiltrations face aux Colchoneros. Via un communiqué officiel, parcouru par Footmercato, le FC Barcelone a confirmé les pépins physiques de son buteur uruguayen, tout en expliquant qu’il sera opéré dans la journée de dimanche.



Une chirurgie au niveau du ménisque externe du genou droit lui sera ainsi réalisée, correspondant aussi à la volonté du joueur qui souhaitait arriver au moment décisif de la saison en pleine forme. La durée d’indisponibilité du numéro 9 catalan n’a pas été dévoilée officiellement, mais celui qui totalise 14 buts toutes compétitions confondues cette saison espère ainsi pouvoir revenir pour le duel européen face à Naples. Le match aller se jouera le 25 février prochain en terres napolitaines.