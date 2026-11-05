Éducation et formation d'élite : le ministre certifie 4 500 nouveaux élèves-maîtres au Grand Théâtre national

Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose a abrité ce jeudi 5 novembre 2026 la cérémonie solennelle de certification des 4 500 élèves-maîtres issus des Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (CRFPE). Placé sous la haute autorité de Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, l'événement a porté sur le thème des enjeux et des responsabilités du maître dans la promotion de la culture scientifique.



Cette rencontre a mis en lumière la volonté des autorités gouvernementales de doter les plus jeunes des outils indispensables au développement de leur esprit critique ainsi qu'au renforcement de leur culture scientifique et technologique. Moustapha Mamba Guirassy a rappelé les exigences d'équité territoriale et d'accès des jeunes filles aux carrières scientifiques. Moustapha Mamba Guirassy a également souligné la mission centrale de l'enseignant dans la dynamique de transformation de l'école sénégalaise.



La manifestation a enregistré la présence de plusieurs autorités, dont le Conseiller spécial du Président de la République chargé du handicap, un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant de la Primature. L'ancien directeur des Ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, Serigne Saibou Badiane, a été désigné parrain de la promotion en raison de sa rigueur professionnelle et de son humanisme.