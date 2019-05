Barthélémy Dias à Decroix et Cie: "l'homme que vous avez trouvé au Palais est méchant, arrogant et..."

C'est sur sa page Facebook que le maire de Mermoz-Sacré coeur a publié un élément audio de 8 minutes, monté en format vidéo, pour donner son avis sur la cérémonie de lancement du dialogue national, qui s'est déroulée au Palais mardi 28 mai 2019. Après avoir remercié tous les intervenants qui ont plaidé la remise en liberté de Khalifa Sall, Barthélémy Dias a tenu à faire savoir à Soham Wardini, Mamadou Diop Decroix et Cie que leur interlocuteur n'est pas un homme digne de confiance. Pis, il affirme que le locataire du Palais est un homme méchant et arrogant.



Dias-fils a aussi mis en garde les membres de l'opposition qui participent au dialogue contre une tentative de reporter les élections locales et celles législatives... Regardez !!!