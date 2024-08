Barthélemy Dias décaisse 740 millions F CFA pour la réhabilitation du CEM Ousmane Socé Diop

Le maire de Dakar Barthelemy Dias, a présidé la cérémonie de pose de première pierre du projet de rénovation et d'extension du CEM Ousmane Socé Diop pour un investissement de près de 740 millions de francs CFA. Cette initiative a pour but d'accroître les capacités d'accueil du collège Ousmane Socé Diop par la construction d'un pavillon de neuf (09) salles de classe, d'un bloc administratif et d'une salle polyvalente ainsi que la réhabilitation des salles de classe délabrées et l'aménagement de l'enceinte du collège.



Cette reconstruction, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de réhabilitation et de remise à neuf des infrastructures de la ville de Dakar, démontre la volonté d'offrir un meilleur cadre de vie aux collégiens. Parce que, selon Barthélemy Dias, « l’éducation constitue, avec la santé, les deux piliers essentiels pour la préservation de la dignité humaine. C'est pourquoi le Conseil municipal, conscient de l'importance vitale de ces deux secteurs, accompagne efficacement les actions de la ville dans ces domaines ».



Prenant la parole, le maire de Dieuppeul Cheikh Guèye, qui a été professeur des sciences de la vie et de la terre dans ce collège, estime que ce projet traduit « à l'évidence que l'éducation est une préoccupation permanente du conseil municipal». Monsieur Guèye se réjouit ainsi de cette rénovation qui montre «une préoccupation permanente et majeure de la communauté éducative et contribue à offrir un meilleur avenir à notre jeunesse à travers une éducation de qualité».