Barthélémy Dias évincé de Métropolis : Thierno Bocoum dénonce une décision précipitée

Le leader du mouvement politique « Agir » Thierno Bocoum a dénoncé l’éviction de Barthélémy Dias à la tête de l’Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), dans une publication sur sa page Facebook.



« En remplaçant Barthelemy Dias à la tête de l’Association mondiale des grandes métropoles, Metropolis, la ville Dakar a été lésée et son maire injustement écarté », a écrit l’ancien membre du parti Rewmi.



Selon lui, Métropolis a pris une décision à la hâte au moment où une procédure judiciaire est en cours et qu’aucune procédure administrative n’a été entamée pour remplacer le maire.



Thierno Bocoum a estimé que « cette légèreté est inacceptable et inadmissible pour une association de cette envergure. »

Barthelemy n’a pas été destitué de son poste de maire de Dakar. Aucun acte n’a destitué le maire de Dakar, a rappelé M. Bocoum.