Barthélémy Dias face à la presse : une critique sévère des nouvelles autorités

En s’adressant à la presse cet après-midi, Barthélémy Dias n’a pas mâché ses mots à l’égard des nouvelles autorités. Selon le maire de Dakar, les véritables urgences se trouvent dans la vie chère et l’appauvrissement croissant des Sénégalais. D’après M. Dias, ce sont ces problèmes qui doivent être abordés, et non la personne de Barthélémy Dias. (Vidéo).

Babou Diallo

