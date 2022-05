Barthélémy Dias: « la liste Yewwi Askan Wi a été trafiquée, on est dans un complot d’Etat »

Le maire de Dakar Barthélemy Dias a fait face à la presse après son accrochage avec les forces de l’ordre qui a eu lieu à la Direction générale des Elections (DGE). D’après lui, la liste Yewwi Askan Wi a été trafiquée. Il indique que si YAW ne participe pas aux législatives, il n’y aura pas d’élections à Dakar. Barthélémy invite le peuple de Dakar à se mobiliser.



Selon le maire de Dakar, la liste de Yewwi Askan Wi a un mandataire qui s’appelle Dethié Fall. Bartélémy Dias indique que leur mandataire n’a jamais déposé la liste qui a été communiquée à l’opinion. D’après lui, la liste conçue par Yewwi Askan Wi respecte la parité et l’esprit de la loi électorale. « Tous ceux qui ont été investis sur cette liste jouissent tous de leur droit civique. Comment Déthié Fall mandataire de Yewwi Askan Wi dépose pour le département de Dakar et qu’au niveau de la Direction générale des élections on nous sort une autre liste, c’est la première aberration », a-t-il fait savoir lors de son point de presse.



Pour éviter qu’il ait une confrontation, dit-t-il, « nous avons exploité l’article 179 du Code électoral et on a demandé aux personnes concernées ou des personnes visées pour invalider notre liste. On leur a demandé de faire ce qui est de leur responsabilité, ça veut dire de désister comme le stipule la loi pour qu’on puisse les remplacer pour pouvoir les contourner et déjouer le plan de la Direction générale des élections ».



« Je rappelle que la liste Yewwi Askan Wi a été trafiquée à la Direction générale des élections. On est dans un complot d’Etat, on est dans une situation qui est inacceptable », a ajouté Barthélémy Dias.



« Nous avons tous entendu le Président Macky Sall au sortir des élections locales de 2022 reconnaitre n’avoir jamais gagné Dakar. Mais il n’est pas capable de dire comment il avait fait pour gagner Dakar en 2017 (lors des élections législatives). En 2017, ils ont volé les 7 députés de Dakar en abusant d’ordres de mission », a-t-il poursuivi.



« Si YAW ne participe pas aux législatives, il n’y aura pas d’élections à Dakar »

Cette fois ci, puisqu’il n’a aucun moyen de voler les élections, indique-t-il, il veut tenter de bloquer notre liste. « Nous avons déposé une liste de 7 personnes. Les deux dernières de la liste ont pris leur propre initiative en se désistant. C’est leur responsabilité. C’est le même exemple avec le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, qui, de son propre gré, s’est désisté, hier, de la liste nationale de YAW. La Loi le lui permet. Selon la Loi, ceux qui veulent désister ont jusqu’à minuit, ce mercredi, pour le faire. Nos deux investis ont écrit leur lettre de désistement. Nous l’avons déposé. Nous avons également amené les dossiers de leurs remplaçants et ils (agents de la DGE) refusent de les prendre. Ce sont eux qui avaient mélangé la liste que notre mandataire national, Déthié Fall, avait déposée. Aujourd’hui, on a changé et ils refusent de la prendre. Je le dis haut et fort, si YAW ne participe pas aux législatives, il n’y aura pas d’élections à Dakar. Que le président de la République le comprenne ainsi », a souligné le maire de Dakar.



« Je persiste et je signe, Dakar restera debout. Ces gens ont cherché à faire disparaitre la Ville de Dakar. Ces gens ont cherché à nommer le maire de Dakar par décret présidentiel, ces gens ont révoqué le maire de Dakar, l’ont emprisonné et se sont arrangés pour le rendre inéligible. Aujourd’hui, ces gens ont décidé que les 7 députés de la Ville de Dakar ne seront pas de la partie, ils vont le voler au peuple de Dakar. J’invite le peuple de Dakar à se mobiliser autant de temps que ça prendra, autant de jours que ça prendra (…) faites-nous confiance nous resterons debout », a lancé Barthélémy Dias.