Afrique du Sud : Thérèse Faye Diouf élue présidente de la Commission des affaires monétaires du Parlement panafricain

La députée sénégalaise Thérèse Faye Diouf a été élue présidente de la Commission des affaires monétaires et financières du Parlement panafricain (PAP), lors d’une session ordinaire tenue à Midrand, en Afrique du Sud.



« Je suis élue, le lundi 21 juillet 2025, Présidente de la Commission des Affaires monétaires et financières du Parlement Panafricain (PAP), en remplacement de l'honorable député Mohammed Mubarak Muntaka, récemment nommé Ministre de l'Intérieur du Ghana », précise-t-elle dans un communiqué transmis à PressAfrik.



La session, qui se tient du 16 juillet au 1er août dans le cadre de la sixième législature du PAP, est placée sous le thème : Justice et Réparations pour l’Afrique.



« Cette session s'inscrit dans le prolongement de la promotion des idéaux de paix, de sécurité et de justice sur le continent africain », lit-on.



Une délégation de l’Assemblée nationale du Sénégal, conduite par Massamba Dieng, et composée de Thérèse Faye Diouf, Yoba Baldé, Mme Fama Bachir Ba et Lamine Faye, prend part aux travaux.



Thérèse Faye a exprimé sa gratitude à l’ancien président Macky Sall pour les opportunités offertes dans son parcours politique et professionnel, ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, pour son soutien et les dispositions prises pour une participation de qualité de la délégation sénégalaise.