Barthélémy Dias prêt à faire la paix avec le Parti socialiste

Barthélémy Dias est prêt à fumer le calumet de la paix avec la direction du Parti socialiste. Venu présenter ses condoléances suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng, le maire de Mermoz-Sacré Cœur, qui est également un soutien indéfectible de Khalifa Sall s’est engagé à rencontrer les différents responsables et dirigeants de la formation politique crée par Senghor.



Selon le journal Enquête, Dias-fils a annoncé une série de visites aux différentes responsables. Il va rencontrer Aminata Mbengue Ndiaye, le président du conseil des sages, le doyen Nguirane Ndoye et El Hadji Mansour Mbaye pour, dit-il, échanger avec eux sur l’avenir du parti.



Interrogé sur la succession d’Ousmne Tanor Dieng, Barthélémy Dias de déclarer : « Il n’y a pas besoin de se disputer, de se battre ou de se chamailler. Pour se disputer ou se battre, il faut être deux et nous, nous n’avons ni la volonté ni le cœur à nous battre. Ousmane Tanor Dieng n’a pas encore 40 jours sous terre. Donc, il n’est pas question pour nous de nous prononcer sur des questions d’actualité. Mais, il est question d’unir nos forces ». Avant d’ajouter : « L’héritage de Senghor, personne ne pourra l’écrire sans nous parce que nous y avons grandement contribué ».



Pour rappel, Barthélémy Dias, Khalifa Sall, Bamba Fall et d’autres responsables ont été exclus du Parti socialiste, au cours de l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.