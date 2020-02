Barthélémy Dias sur le Décret de nomination du maire de Dakar: "cela prouve que Macky n'a pas gagné Dakar lors de la Présidentielle"

Le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a émis l'idée d'un statut spécial pour la ville de Dakar et qui entraînerait la nomination du maire par décret présidentiel. Ce que le maire de Mermoz-Sacré Coeur conçoit comme de la diversion pour enterrer les révélations sur le livre de Pape Alé Niang sur le scandale du COUD.



Selon Barthélémy Dias, Touba qui revendique depuis belle lurette un statut spécial est plus à même d'en bénéficier que Dakar qui n'a rien demandé. Dias-fils affirme que si Macky en arrive jusque-là pour mettre la capitale sénégalaise dans sa poche, c'est qu'il n'a pas gagné Dakar lors de la dernière élection présidentielle (le candidat Macky Sall était sorti premier devant tous les autres quatre candidats à Dakar).



Son raisonnement est assez simple. On n'a pas besoin de manigancer pour confisquer Dakar par décret quand on est sûr de l'avoir gagné récemment. Regardez la vidéo postée ce jeudi sur sa page Facebook...