Basket – Coupe de la Ligue Dames : Ville de Dakar, Jaraaf et JA en demi-finales

En attendant de savoir qui de l’ISEG ou de DBALOC complétera le tableau des demi-finales de la Coupe de la Ligue, 3 équipes ont validé leurs billets. Il s’agit de l’ASC Ville de Dakar, du Jaraaf et de la Jeanne d’Arc. Ces 3 demi-finalistes ont battu respectivement Bopp (81-50), DUC (55-54) et ASFO (68-57), en quarts de finale de la Coupe de la Ligue disputés, samedi, au stadium Marius Ndiaye.



Après Ville de Dakar, Jaraaf et Jeanne d’Arc, qui de l’ISEG ou de DBALOC, dont le match n’est pas encore programmé, complétera le carré d’as de la 1ère édition de la Coupe de la Ligue de Dakar ?



Résultats ¼ de finale

Ville de Dakar / Bopp 81-50

DUC / Jaraaf 54-55



ASFO / JA 57-68

ISEG / DBALOC reporté