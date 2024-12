Basket - Ligue africaine des clubs féminine: Ndioma Kane et Al Ahly éliminent l’ASC Ville de Dakar en demi

Dans une rencontre intense et disputée, Al Ahly d’Égypte a éliminé l’ASC Ville de Dakar en demi-finale de la Ligue africaine des clubs féminine sur un score serré de 65-64. Les Sénégalaises, solides tout au long du match, ont mené de plus de 11 points lors du troisième quart-temps avant de subir une remontée spectaculaire.



Muselée une grande partie de la rencontre, l’internationale sénégalaise Ndioma Kane, évoluant sous les couleurs d’Al Ahly, a finalement pris les rênes de son équipe. Son éclat en fin de match a été décisif pour inverser le cours de la partie.



Avec une série de paniers et de passes décisives, elle a permis à Al Ahly de revenir au score à la fin du troisième quart-temps (50-55), avant de réduire l’écart à deux minutes de la fin (56-57). Un tir primé à une minute du terme a donné l’avantage à son équipe (59-58).



La fin du match a été marquée par une tension extrême, tant sur le terrain que dans les gradins. Al Ahly a su creuser un léger écart (63-61) malgré la pression, et les jets de projectiles par les supporters ont interrompu la partie un long moment. Une fois reprise, la rencontre s’est soldée par la victoire d’Al Ahly (65-64), mettant fin au parcours héroïque de l’ASC Ville de Dakar en demi-finale.



L’ASC Ville de Dakar disputera la petite finale ce dimanche face au perdant de la confrontation entre Ferroviário Maputo et APR du Rwanda. De son côté, Al Ahly jouera la grande finale pour tenter de décrocher le titre.