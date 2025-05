Traque contre Azoura : Waly Diouf Bodiang alerte sur sa « santé mentale » et demande une prise en charge psychologique

Waly Diouf Bodiang a pris la défense d’Azoura Fall, actuellement au cœur d’une procédure judiciaire après avoir proféré des insultes à l’encontre de l’ancien président Macky Sall. Selon lui, l’influenceur et militant de Pastef ne jouit plus de toutes ses facultés mentales et nécessite un « accompagnement psychologique » plutôt qu’un acharnement judiciaire.« Azoura est une victime parfaite du régime de Macky Sall. C’est en prison que j’ai constaté qu’il n’était plus le même. Il y a été incarcéré dans des conditions particulières qui ont profondément affecté son état moral. Aujourd’hui, Azoura n’est plus dans un état normal. Il a besoin d’aide psychologique, pas d’une traque judiciaire dénuée de sens », a déclaré le responsable de Pastef.Waly Diouf Bodiang, qui se dit proche d’Azoura Fall, affirme que l’état psychiatrique de ce dernier s’est détérioré depuis son séjour en détention. « Il vient souvent chez moi, on discute régulièrement, et il est clair qu’il n’a plus ses pleines capacités mentales. S’il les avait encore, jamais il n’aurait insulté quelqu’un de notre propre camp », a-t-il ajouté.Il rappelle que la justice sait faire la différence entre les individus pleinement responsables de leurs actes et ceux dont les facultés mentales sont altérées, de manière temporaire ou permanente. « Azoura Fall entre dans ce second cas », a-t-il insisté.Concernant la polémique née d’un geste de tir simulé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Waly Diouf Bodiang a précisé qu’il « s’agissait d’une simple réponse à une provocation amicale d’Azoura Fall, filmée à mon insu. C’est pourquoi j’ai fait ce geste en guise de réponse. Il ne faut pas y voir autre chose », a-t-il assuré, appelant ses détracteurs à « regarder ailleurs ».Enfin, il a appelé les autorités à se concentrer sur des dossiers plus graves, notamment en identifiant et poursuivant les « nervis responsables de tirs sur les manifestants lors des manifestations politiques ».