Africa CEO Forum : le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Abidjan ce dimanche

Le Président Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite à Abidjan les 11 et 12 mai 2025, à l’invitation de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, pour participer à l’édition 2025 de l’Africa CEO Forum, a annoncé la présidence de la République du Sénégal dans un communiqué.



Ce forum annuel réunit décideurs politiques, chefs d’entreprises, investisseurs et journalistes pour échanger sur les stratégies visant à renforcer les investissements et le développement du secteur privé sur le continent africain.



L’édition 2025 est placée sous le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes au profit du Continent ? ».