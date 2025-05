Ligue 1 : Monaco et Marseille qualifiés en Ligue des champions

Pour cette 33e et avant-dernière journée, l'enjeu était grand pour de nombreuses équipes de Ligue 1. Grâce à leurs victoires respectives, l'Olympique de Marseille et Monaco se sont officiellement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.





Monaco, qui a battu Lyon 2-0, et Marseille, qui a gagné 1-3 au Havre se sont qualifiés samedi pour la Ligue des champions. Lyon, de son côté, ne peut plus espérer se qualifier directement pour la principale compétition européenne et Le Havre, barragiste, reste sous la menace de la relégation.



Les succès monégasque et marseillais lors de la 33e journée, couplés aux défaites de Lille (2-0 à Brest), Nice (2-0 à Rennes) et Strasbourg (2-1 à Angers), assurent les deux clubs de finir à la deuxième ou à la troisième place du championnat. Lyon, 7e du classement, n'a plus qu'un mince espoir de finir à la quatrième place, qualificative pour les tours préliminaires de la C1.



Parmi les autres résultats, le PSG a battu la lanterne rouge Montpellier 4-1, avec un triplé de Ramos et Saint-Étienne garde un espoir de maintien après son succès 2-0 à Reims.