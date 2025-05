Idrissa Gueye, homme providentiel : Metz s'impose à Laval dans un final haletant (2-3)

Dans un match à rebondissements, le FC Metz a arraché une précieuse victoire sur la pelouse de Laval (2-3), grâce à un but décisif d'Idrissa Gueye en toute fin de rencontre. L'attaquant sénégalais, auteur de sa 6e réalisation de la saison, a encore brillé en étant parfaitement servi par le latéral algérien.



Aligné dans une équipe remaniée, Gueye a une nouvelle fois prouvé qu'il pouvait être l'homme des moments clés. À la 89e minute, son sens du placement et sa finition clinique ont permis aux Grenats de conclure leur saison régulière de Ligue 2 BKT sur une note positive.



Ce succès à l'extérieur témoigne du caractère et de la solidarité du groupe messin, qui aborde la suite de la saison avec confiance et ambition.