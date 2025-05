Vol de bétail à Saint-Louis : au total huit (8) personnes arrêtées et 54 bêtes saisies

Le Commissariat central de Saint-Louis a frappé un grand coup dans la lutte contre le vol de bétail. Huit (8) individus ont été interpellés jeudi 8 mai 2025 pour « association de malfaiteurs, vol de bétail en réunion avec moyen de locomotion, recel et abattage clandestin », a annoncé la Police nationale.



L’opération, menée à la suite d’un renseignement a permis de neutraliser un réseau actif entre les régions de Louga et de Saint-Louis. Les suspects ont été arrêtés en flagrant délit alors qu’ils déchargeaient des bêtes volées dans un point de recel situé au quartier Diamaguène Sor, à proximité de la station d’épuration de l’ONAS.



La perquisition du site a permis de mettre la main sur un important lot de bétail et de matériel d’abattage. Selon les informations de PressAfrik, les policiers ont saisi « 54 bêtes, dont 9 bœufs marqués, 23 chèvres, 13 béliers, 7 agneaux et 2 cabris ; 14 bassines, dont 6 contenant de l’aliment pour bétail ; 8 sacs de foin d’arachide et 3 sacs d’aliments de bétail ; 6 couteaux, 1 scie, 3 crochets pour abattoir ; 5 peaux de petits ruminants et 2 peaux bovines, fraîchement dépecées ; 2 pélicans, vraisemblablement utilisés pour transporter les bêtes ou le matériel. »



Les huit personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d’éventuels complices dans cette affaire.