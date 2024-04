Basket - Préqualification Coupe du monde 2026 : Les "Lionnes" dans la poule C avec le Brésil, la Hongrie et Les Philippines

Dans le cadre du Tournoi de préqualification de la Coupe du monde 2026, le Sénégal connait désormais ses adversaires. Il s’agit du Brésil, Les Philippines et la Hongrie. L’équipe dirigée par Alberto Antuna se rendra à Kigali (Rwanda) pour prendre part à ces joutes.



Le Sénégal, le Mali, le Mozambique et le Rwanda sont les quatre pays retenus pour la zone Afrique. En plus des 12 nations qui seront engagées dans le Tournoi olympique féminin de Paris 2024, les 16 meilleures autres nations du monde (4 par région) prendront part à cette première étape en vue de la qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026.



Il faut noter que la dernière participation du Sénégal à la Coupe du monde remonte à 2018 en Espagne. Les Lionnes avaient terminé à la 12ème place du classement général.