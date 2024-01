« Bassirou Diomaye Faye est en très grand danger », selon Dr Abdourahmane Diouf

«Normalement le jour de démarrage des parrainages c’est ce même jour il devrait munir aux candidats en plus des listes de parrainages, le fichier électoral pour leur permettre de vérifier les doublons et les non votants. C’est un manquement qui est en train de nous porter actuellement préjudice. Je prends tous les mandataires à témoins, dès le premier jour l’ordinateur du Conseil constitutionnel du Sénégal avait des virus. Ce qui fait que quand on introduit la clé USB, des fautes sont notés au niveau des noms ou autres. C’est là qu’ont démarré les problèmes », insinue le candidat déchu.



Le Docteur estime que le rang qu’il a occupé, lors du tirage au sort, était en sa défaveur. Car soutient –il, s’il était sorti dans les 50 premiers, il passerait sans problème au premier tour. Selon lui, la décision du Conseil constitutionnel est « un coup d’Etat électronique et une trahison de la jeunesse. »



Avant de conclure son discours, le candidat de la coalition Abdourahmane 2024, a interpellé les sympathisants de l’ex Pastef sur le danger qui guette leur candidat Bassirou Diomaye Faye. Qui a passé l’étape des parrainages au second tour avec une petite différence. « Bassirou Diomaye Faye est en très très très grand danger. Nous qui avons appris le droit savons comment faire une interprétation pour introduire dans un dossier ce qui n’a pas lieu d’y figurer. Nous les misérables du parrainage, c’est nous qui allons faire ces élections », a –t-il fait savoir.