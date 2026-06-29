Bassoul : 273 migrants interceptés

La Brigade Territoriale de Fimela a intercepté 273 candidats à l'émigration irrégulière au large de Bassoul, selon un communiqué de la gendarmerie nationale. L’opération a eu lieu le jeudi 25 juin 2026 aux environs de 19 heures. Les forces de l'ordre ont agi sur la base d'un renseignement signalant un départ imminent de pirogues vers les îles Canaries.



L'intervention a été appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Fatick et un détachement de la Section Environnement. Elle a permis de stopper trois embarcations, dont une grande et deux petites. Parmi les 273 personnes interpellées figurent 265 hommes, 8 femmes et 3 enfants. Les passagers se composent de 269 Sénégalais, 3 Gambiens et 1 Malien.



Les militaires ont également saisi un important matériel logistique lors de l'opération. Le bilan matériel officiel fait état de trois pirogues de 22, 11 et 9 mètres. Les forces de sécurité ont aussi confisqué cinq moteurs hors-bord, deux motopompes et 7 020 litres de carburant stockés dans des bidons.