Bataille rangée à Ziguinchor : les agriculteurs et la municipalité de Niaguis se tiraillent 25 hectares de terre

Ils sont près de mille membres regroupés au sein d’un GIE des agriculteurs et planteurs qui sont décidés à s’opposer aux lotissements de 25 hectares de terres à Kantène, entamé par la commune de Niaguis. Mamadou Niassy, président des agriculteurs et planteur de Kantène et Cie, estiment que la procédure qui vise à leur priver de terres qu’ils occupent depuis une quarantaine d’années dans l’exploitation arboricole et agricole est "illégale".



« Nous ne sommes pas d’accord, et nous ne seront jamais d’accord. Qu’on nous trouve sur place, qu’on sache notre valeur, ce que nous avons contribué, ce que nous sommes en train de faire. Nous avons des vergers. Toute la brousse est plein de verger. Nous faisons plus de 1000 membres. Un lotissement en cours déjà, nous ne savons pas ou est ce que ça va s’arrêter. C’est là que nous gagnons nos vies depuis 82 à nos jours », clame Mamadou Niassy.



Des accusations bottées en touche par le président de la Commission Domanial du Conseil municipal, qui précise : « Nous n’avons rien à nous rapprocher. Nous avons loti 592 hectares avec la population. C’est un domaine national que nous sommes en train de lotisser », a dit Boubacar Sow.