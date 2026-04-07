Baye Mayoro Diop tacle encore Sonko: «C’est une imposture d’essayer d’empêcher les voyages de ses ministres»

Depuis le 04 avril, jour de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le directeur de la Coopération décentralisée, Baye Mayoro Diop, a beaucoup fait parler de lui, après avoir demandé le limogeage de Ousmane Sonko, estimant que c’est «un Premier ministre qui ne vaut rien». Malgré le tollé que ces propos ont suscité, il a récidivé, ce mardi 07 avril, en estimant que le Premier ministre est dans une position «d’imposture», après que ce dernier a annoncé qu’aucun ministre de son gouvernement «ne bougera du pays, si ce n’est pour des missions essentielles».



«C'est une imposture pour un Premier ministre d'essayer d'empêcher les voyages de ses ministres à l'étranger. Il ne détermine pas l'agenda extérieur des ministres. Il coordonne l'action du gouvernement et il est attendu de lui qu'il le fasse avec respect et responsabilité. Pas sur la base de ses humeurs personnelles ou calculs politiques», a écrit Baye Mayoro Diop, sur ses réseaux sociaux.



Alors que Sonko a annulé lui-même ses voyages au Niger, en Espagne et en France, où il devrait rencontrer les militants du Pastef (pouvoir), le directeur a encore fait une critique. «C'est faire preuve de limites inacceptables, pour un Premier ministre, que de confondre ses meetings politiques avec les missions gouvernementales à l'étranger. Et c'est triste que cela se passe au moment où lui-même il dresse un tableau aussi sombre de la situation de son pays», déplore-t-il.



Cependant, face à cette situation, M. Diop invite les ministre à «refuser ce dictat» du Premier ministre et à «préserver (leur) dignité», en voyageant «partout, si l'intérêt national le commande».



Pour rappel, Moussa Balla Fofana, ministre de tutelle de Baye M. Diop, s’est désolidarisé des propos appelant au limogeage de Sonko et dénoncé des «attaques inacceptables».