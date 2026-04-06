Ndiaganiao : Le Président Bassirou Diomaye Faye à la rencontre des populations et des acteurs locaux

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué une visite à Ndiaganiao pour s'entretenir avec les chefs de village et les coordonnateurs de Pastef. Les échanges ont porté sur les enjeux de développement de la zone et ont suscité une forte mobilisation des habitants venus accueillir le chef de l'État.





À sa sortie d'audience, Mbaye Diouf, responsable politique à Sandok-Ndiaganiao et conseiller technique à l’ONAS, a souligné la fierté des populations locales. Il a rappelé que la résolution du dossier foncier de Ndingler a renforcé la reconnaissance des habitants envers l'engagement présidentiel pour la restitution de leurs terres.





Interpellé sur les rumeurs de divergences au sommet de l'État, Mbaye Diouf a affirmé sa conviction quant à l'unité entre le président et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Il a rejeté toute idée de rupture ou de trahison, appelant les militants à la sérénité et à la responsabilité face aux spéculations médiatiques.

