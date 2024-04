Beach Soccer : Omar Ngalla Sylla n’exclut pas de reprendre les rênes de l’équipe nationale du Sénégal

Deux ans après son arrivée au Maroc, Omar Ngalla Sylla n’exclut pas de reprendre les rênes de l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer mais à condition qu’il soit contacté par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



« Je suis sous contrat avec le Maroc. Même si on me contacte aujourd’hui, il y a des choses à faire parce qu’il y a une clause à respecter pour éviter des sanctions. Si la Fédération sénégalaise de football décide de me contacter, elle doit peut être négocier avec le Maroc », a-t-il confié dans un entretien accordé au journal L’Observateur,



L’ancien entraîneur des « Lions » du football de plage d’ajouter : « Il y a pas mal de pays qui m’ont contacté, mais je leur ai dit que je suis sous contrat avec le Maroc. Toutefois, je n’exclus pas de reprendre les rênes de l’équipe nationale parce que le Sénégal est mon pays. Je préfère être à côté de mes enfants, de ma famille ».



Interrogé sur son implication au Maroc, Ngalla Sylla explique : « On commence à gagner des trophées. Le déclic a débuté depuis les Jeux africains qu’on a gagné face au Sénégal. Pour nous, c’était une source de motivation parce que vous avez gagné le meilleur ».



« On participe également à beaucoup de tournois : Il y a la Coupe arabe, les Jeux méditerranéens, les Jeux Africains et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ici, ça bouge beaucoup contrairement au Sénégal où il n’y avait que la CAN. Depuis que je suis là, le travail commence à porter ses fruits ».