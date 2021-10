Beach Soccer : renvoyé de la sélection, Jean Ninou Diatta adresse une lettre d’excuses à la Fédération

Jean Ninou Diatta est revenu sur les durs moments vécus peu après avoir été sanctionné. « J’ai appris cette nouvelle difficilement. C’est vrai qu’on nous avait interdit de jouer des matchs de Navétanes. Mais la fougue de la jeunesse et le fait qu’on voulait rejouer au foot nous a poussés à faire ça. On a fauté et il faut le reconnaitre. On a présenté nos plates excuses devant nos coéquipiers et tout le staff. Ils nous ont pardonné. Maintenant, on croise les doigts et on espère pouvoir bénéficier de l’indulgence des autorités fédérales », a dit le défenseur des « Lions » dans le journal sportif « Stades ».



Jean Ninou a soutenu que c’est Alseyni Ndiaye, gardien de but de l’équipe du Sénégal a joué un rôle sur l’écriture de la lettre d’excuses. « Je remercie Alseyni Ndiaye, c’est un bon coéquipier. D’ailleurs, c’est lui-même qui m’a appelé pour me mettre en contact avec un membre de la Fédé. Ce dernier m’a assisté pour que je puisse écrire une lettre d’excuses et je l’ai adressée à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) depuis vendredi dernier. J’ai par la suite informé mon coéquipier Babacar Fall », a confié le champion d’Afrique de Beach Soccer.