Beach soccer : la Mauritanie se qualifie pour la première fois à la CAN

Pour la première fois de son histoire, la Mauritanie participera aux phases finales d’une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer. Elle fera partie du plateau de l’édition 2024 qui se déroulera en Egypte.



Une qualification acquise aux dépens du Nigeria. Les Super Sand Eagles, qui ont remporté la compétition en 2007 et 2009, semblaient bien partis pour se qualifier après une victoire 5-4 à l'extérieur au match aller.



Mais la résilience et la détermination des Mauritaniens leur ont permis de renverser la vapeur dans un match qui restera longtemps dans les annales de l'histoire du football mauritanien.



Si la qualification de la Mauritanie a fait les gros titres, le Sénégal, champion en titre, a une nouvelle fois démontré sa domination dans la discipline.



Les Lions de la Teranga version sable, en quête d'un huitième titre continental, se sont imposés 5-1 face à la Guinée au match retour, après une victoire 9-3 à l'aller.



Le score cumulé de 14-4 souligne le statut du Sénégal comme l'un des favoris du tournoi.

Dans les autres matches de qualification, le Ghana a assuré son retour dans la compétition en battant la Côte d'Ivoire 5-2 à Abidjan, obtenant ainsi une victoire cumulée de 10-5.



Le Malawi a battu le Burundi au terme d'un match très disputé qui s'est achevé sur un score cumulé de 15-14, tandis que le Mozambique s'est aisément débarrassé des Seychelles en s'imposant 9-4 sur l'ensemble des deux matches.

Le Maroc a profité du retrait de l'Angola pour se qualifier automatiquement, tout comme la Tanzanie après le forfait de l'Ouganda, qui avait remporté le match aller 6-1.



Alors que l'attention du continent se tourne vers l'Egypte pour le prochain championnat, tous les regards seront tournés vers la Mauritanie pour voir si elle peut continuer son conte de fées sur la plage, tandis que le Sénégal cherchera à étendre son impressionnant palmarès dans la compétition.



Liste des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer





Égypte (pays hôte)

Ghana

Maroc

Mauritanie

Malawi

Mozambique

Sénégal

Tanzanie