Championnat du Sénégal de Judo : Club Kassofor Sembé s’offre plusieurs titres

Le club Ziguinchorois, Judo Club Kassofor Sembé de l’ancienne championne d’Afrique Hortense Diedhiou s’offre 3 titres de champions du Sénégal, 3 titres de vice-champion et une médaille de bronze en filles et en garçons.



Chez les filles en Cadets

Marie Françoise Aguéne Diatta -63kg est médaillée d'or et Championne du Sénégal.



En Juniors Garçons

Jean Marie Boulol Diatta -66kg tombé en finale et s’adjuge la médaille d'argent de Vice-champion du Sénégal.



Chez les +100 kg, Alhousseynou Sidibé a perdu sa finale mais se console de la médaille d'argent et du titre de Vice-champion du Sénégal.



Chez les Filles, Yacine Ndiaye en -52kg a decroché la médaille d'or synonyme de Championne du Sénégal.



Chez les +78 kg, Mariane Nancy Audrey Gomis est médaillée d'argent et Vice-championne du Sénégal tandis que Sophie Ella N Manga est médaillée de bronze chez les -57 kg



En Séniors, Ibrahima Boubane chez les -100kg est monté sur la plus haute marche du podium en remportant la médaille d'or et le titre de Champion du Sénégal.



En quittant Ziguinchor, le Judo Club Kassofor Sembé avait déplacé 8 combattants. Pour le retour prévu le mercredi 9 avril les combattants de la capitale du sud rentreront avec 7 médailles : 3 en or, 3 en argent et 1 médaille de bronze.



Une belle moisson en perspective du Tournoi international prévu fin avril à Ziguinchor.