Bénéficiaire de l’aide de l’USAID : Seydi Gassama dément « Amnesty International Sénégal n’a jamais reçu de fond de l’USAID »

Depuis que le président américain Donald Trump a décidé de suspendre pour 3 mois le fonds d’aide de l’USAID destiné à appuyer des ONG et projets dans presque tous les pays du monde, les rumeurs circulent accusant des ONG d’en bénéficier. Face à ces allégations, Seydi Gassama Directeur exécutif Amnesty International Sénégal a tenu à apporter des éclaircissements et un démenti à ceux qui accusent Amnesty de bénéficier de ces fonds.



« Je voudrais informer qu'Amnesty International Sénégal n'a jamais, contrairement à ce que véhiculent des personnes malveillantes dans les réseaux sociaux, demandé ou reçu des fonds de l'USAID ; ceci conformément aux politiques de l'organisation qui interdisent l'usage des fonds provenant des États pour notre travail de protection des droits humains. Cette politique vise à garantir l'indépendance de l'organisation et à mettre à l'abri des pressions.

Il est également bon de préciser que nos ressources proviennent exclusivement des contributions de nos membres (plus de 10 millions dans le monde entier, dont plus de 10 000 au Sénégal, du public et des fondations privées).

Toutefois, nous sommes solidaires de l'État du Sénégal et des ONG qui recevaient ces fonds dont les principaux bénéficiaires sont les personnes les plus défavorisées de nos villes et campagnes », a-t-il précisé.