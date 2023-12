Bénin: débat animé sur la question de l’homosexualité

Il s’agissait d’une question d’actualité relative à l’instauration de l’homosexualité dans les programmes à l’école. Le sujet a enflammé la toile avec des commentaires de désapprobation, pour la plupart.



Jeudi 30 novembre, devant les députés, le ministre des Enseignements Secondaires, Chabi Kouaro s’est empressé de désamorcer et de clarifier



« C’est de la désinformation et de l’intoxication. Dans les programmes d’études, au Bénin, il n’est pas question d’enseigner l’homosexualité dans nos écoles. Par contre, ce que le gouvernement a introduit, c’est l’éducation à la santé sexuelle. »



Mais attention, « ceux qui s’adonnent à cela, ils ont fait leur choix. Ils n’ont qu’à vivre leur choix mais l’imposer de manière subtile ou de manière directe aux autres, cela doit être combattu », prévient le ministre.



L’auteur de la question propose même de censurer les programmes de télévision qui font la promotion de l’homosexualité : « Que les programmes de télévision qui sont contre les pratiques et la culture de notre pays soient interdits sur nos chaines », proclame Nourenou Atchade, député du parti Les Démocrates.