Bénin: l’opposition rejette l'offre de dialogue émise par le président

En direction des opposants, le chef de l'État a proposé « la relecture responsable de la Charte des partis et du Code électoral », les deux lois qui ont abouti à leur exclusion du processus. Il propose également « des échanges directs, francs et constructifs au profit du Bénin ». L'opposition n'y voit aucune main tendue, mais plutôt « la répétition de la comédie, la justification du forcing ».



« Notre seule revendication aujourd'hui : c'est l'organisation de nouvelles législatives », explique l’un des responsables de l'opposition. « Nous ne marchanderons pas nos acquis démocratiques, renchérit un ancien député. Qu'il accepte déjà l'idée, qu'il ouvre ensuite un dialogue national. Il pourra toujours, au nom d'un accord politique ou du consensus national, relancer un véritable processus. »



Si l'opposition ne veut rien lâcher, quelle peut être sa stratégie pour faire fléchir le pouvoir ? Comment fera-t-elle vivre dans le temps la contestation maintenant que l'Assemblée nationale est installée ? Peut-elle parvenir à mobiliser ? « Notre marge de manœuvre est étroite, reconnaît l'opposant, mais nous avons notre détermination et le peuple avec nous ».



Autre question qui se pose : dans les textes à relire, le chef de l'État n'a pas évoqué la Constitution. A-t-il définitivement renoncé à son projet de révision ou a-t-il préféré temporiser pour ne pas allumer de nouvelles polémiques ?