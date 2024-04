Bénin: le président Patrice Talon choisit le patron des renseignements comme envoyé spécial en Haïti

On ignore toujours le calendrier du déploiement. Le financement serait en cours et, selon nos informations, les acteurs principaux de l’opération préparent une réunion imminente.



Le relevé du conseil des ministres qui annonce sa nomination ne dit rien sur sa lettre de mission en Haïti, mais sa première urgence sera de préparer l’arrivée des 2000 militaires béninois.Ses interlocuteurs dans cette mission seront les partenaires haïtiens et internationaux comme les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Jamaïque, tous acteurs de la mise en place de la force multinationale. Les contours de la participation des Béninois sont connus.Les 2000 hommes viennent essentiellement des forces armées béninoises à savoir les armées de terre, de l’air, la marine et la Garde nationale. Il est possible qu’un effectif très réduit de policiers complètent le contingent qui avant de partir à Port-au-Prince bénéficiera d’une formation assurée par des instructeurs béninois et étrangers.Pamphile Zomahoun prendra rapidement ses fonctions, indique une source. Âgé de 53 ans, il est colonel de la gendarmerie, a été formé à Saint-Cyr et à Melun, en France