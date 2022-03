Bénin: une mission diplomatique française à Cotonou pour évoquer les questions sécuritaires

Le diplomate français est arrivé avec un collaborateur du haut-représentant de la coalition pour le Sahel et est resté 24 heures. Fréderic Bontems et son accompagnateur n’ont pas vu le président Talon, mais ils ont rencontré quatre ministres importants du gouvernement.



L’envoyé spécial du Sahel est venu écouter les Béninois sur des projets de lutte contre la radicalisation. Aucun détail n’a encore été rendu public sur le contenu des projets, leur nature et les objectifs. On apprend que les zones ciblées sont celles potentiellement exposées à l’extrémisme.



Il faut travailleur sur le sentiment d’appartenance à la communauté nationale. C’est pourquoi le haut-commissaire en charge de la sédentarisation des éleveurs et le patron de l’agence qui gère les frontières ont été associés. Selon nos sources, le Bénin souhaite et espère un appui financier de ses projets.