Plan Diomaye pour la Casamance : le PUMA accompagne 328 ménages déplacés pour leur retour

Trois cent vingt-huit (328) ménages déplacés de retour ont bénéficié, en 2025, d’un appui direct à la réinstallation dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance. Cet accompagnement est assuré par le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).Dans un document transmis à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la cellule de communication du PUMA précise que cette intervention s’inscrit dans le Projet d’accompagnement des déplacés de retour en Casamance (PADC). Lancé en janvier 2025, ce programme vise à créer les conditions d’un retour « durable, digne et sécurisé » des populations affectées par le conflit en Casamance.À ce titre, le PUMA a fourni aux bénéficiaires des matériaux de construction destinés à la reconstruction d’habitats permanents et salubres. Selon l’APS, les appuis ont notamment porté sur la distribution de 656 tonnes de ciment, 49 200 feuilles de tôles de zinc, 656 portes, 19 680 lattes de rôniers ou en bois et 7 544 kilogrammes de clous, pour une valeur globale estimée à plus de 416 millions de francs CFA. Une enveloppe supplémentaire de 116,1 millions de francs CFA a également été mobilisée pour la construction de 328 latrines familiales.Au-delà de cet accompagnement direct, le PUMA indique avoir conduit des investissements structurants dans plusieurs zones frontalières, notamment dans le village de Dimbaya, situé à la frontière gambienne. Sur instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce village a bénéficié d’un investissement de plus de 350 millions de francs CFA.Les réalisations ont porté, entre autres, sur l’aménagement d’une piste de désenclavement, la réalisation d’un forage moderne, la construction d’une école dotée d’un mur de clôture et d’un point d’eau, la mise en place d’un périmètre maraîcher de deux hectares, ainsi que l’installation d’une antenne VSAT et d’une salle informatique équipée, selon la cellule de communication du PUMA.Le programme souligne que la disponibilité de la connectivité Internet à Dimbaya a contribué à réduire l’isolement du village, en facilitant l’accès à l’information, à l’éducation et aux services administratifs. Par ailleurs, plus de 1 000 personnes ont pu obtenir des extraits de naissance à la faveur d’une audience foraine organisée dans le cadre du renforcement de la présence de l’État dans cette zone frontalière.