CAN 2025: la Côte d'Ivoire doit «faire plus» et se libérer offensivement

Amad Diallo avait le sourire aux lèvres et le trophée d'Homme du match entre les bras au moment de venir parler à la presse, mercredi 24 décembre au Grand stade de Marrakech, à l'issue du match remporté contre le Mozambique. L'attaquant de Manchester United a inscrit l'unique but de la rencontre juste après la pause d'un plat du pied bien ajusté. Pour lui, le symbole est fort : « J'ai attendu ce moment longtemps, de pouvoir jouer pour mon pays dans cette compétition. J'ai raté les deux dernières CAN à cause de blessures. Je suis fier de moi-même, mais aujourd'hui, le plus important était de gagner en équipe ».



Grâce au but du joueur de 23 ans, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe F de la CAN 2025 avec trois points, soit autant que le Cameroun, qui a lui battu le Gabon peu après dans la soirée sur le même score de 1-0. La victoire contre les Mambas mozambicains satisfait Emerse Faé, pour qui « il est toujours important de commencer la compétition » ainsi. Mais le sélectionneur a bien remarqué, comme la plupart des observateurs, que son équipe a péché dans la finition.