Dans l'est de la RDC, un premier Noël sous l'occupation de l'AFC/M23

En République Démocratique du Congo, Noël a été célébré dans un contexte de guerre notamment dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, sous la menace de l’avancée de l’AFC/M23. Le réveillon de Noël, ce 24 décembre 2025, n’a pas été organisé toute la nuit dans plusieurs églises comme c'est pourtant l'habitude mais des fidèles ont participé aux messes (pour les catholiques) et aux cultes (pour les protestants). Comme à Bukavu, dans la cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix.



Chapelet dans ses mains, Emmanuel Mweze est chantre dans la chorale Sainte-Cécile. Il attendait les célébrations de Noël avec impatience. Il fait partie de ceux venus mercredi soir à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix de Bukavu. « Je suis venu prier pour la paix, particulièrement dans cette partie de l’Est : Bukavu, Goma, Uvira, explique-t-il. Noël pour moi, c’est une journée spéciale. Un sauveur nous est né, c’est le prince de la paix. Je sais que la paix va se rétablir dans notre pays. »



La ville de Bukavu est aux mains du groupe armé AFC/M23, soutenu par le Rwanda, depuis février 2025. Après l’eucharistie, Armelle Kulondwa se rappelle du contexte sécuritaire et socioéconomique difficile qu’il a vécu. « 2025 pour moi a été une année difficile où j’ai vu des jeunes de mon quartier que je connaissais personnellement et que je fréquentais, mais qui sont morts, témoigne-t-il. En 2026 j’espère que ça sera différent, j’espère surtout que je pourrais me trouver un travail. Je suis venu prier tout simplement. »



Espoirs d'une paix durable en 2026



Pour les catholiques, 2025 était une année de jubilé. Mais, elle s’est déroulée avec beaucoup trop de difficultés selon l’archevêque de Bukavu François-Xavier Maroyi. Il espère que 2026 sera différente : « Cette messe est une action de grâce envers Dieu, de l’implorer afin qu’il nous apporte une paix durable et que notre espoir ne s’ébranle point. Que Christ naisse dans le cœur de chacun de nous, afin que chaque jour, qu’il y ait au moins quelqu’un qui fasse que ce monde ne puisse s’écrouler ».



En début de semaine, les dirigeants de l’AFC/M23 ont rassuré les habitants des territoires sous leur contrôle que la sécurité sera garantie pendant les festivités de fin d’année.