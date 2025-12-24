Réseau social
CAN 2025: Le Cameroun s’impose d’entrée face au Gabon 1-0



Le Cameroun a réussi son entrée dans la CAN en s'imposant contre le Gabon (1-0. les « Lions » Indomptables ont commencé fort en ouvrant la marque dès la sixième minute par Karl Etta-Eyong, bien servi par Bryan Mbeumo. Sa frappe passait entre les jambes de Lyce Mbaba.
 
Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Côte d’Ivoire a battu le Mozambique par 1-0 au Grand Stade de Marrakech. Avec ce résultat, la Côte d’Ivoire et le Cameroun sont leaders à égalité (3 points).
 
Le Gabon affrontera lors de la deuxième journée du groupe F le Mozambique, le 28 décembre à 12h30 GMT, alors que le Cameroun jouera face à la Côte d’Ivoire à 20h00 GMT.
Moussa Ndongo

Mercredi 24 Décembre 2025 - 23:47


