Bignona : les populations alertent sur la présence de meutes de chiens errants dans les cimetières

À Bignona, un département de la région de Ziguinchor (sud), la présence croissante de chiens errants suscite une vive inquiétude parmi les habitants, en particulier à l'approche du Gamou annuel d'El Hadji Fansou Bodian, l'Imam ratib du département, prévu le 31 mai prochain.



Les membres de la commission d'organisation du Gamou ont lancé un cri d'alerte, mettant en lumière la recrudescence des cas de morsures signalés quotidiennement. Selon Kalissou Diatta, lieutenant de la Brigade départementale du service d'hygiène, « il n'y a pas un seul jour où nous ne recevons pas un cas de morsure. »



Un notable de la commune, préférant garder l'anonymat, a souligné que de nombreux ménages à Bignona élèvent des chiens sans leur fournir de nourriture adéquate, ce qui les pousse à errer dans les rues et à attaquer la population à la moindre occasion.



Les témoignages recueillis indiquent que ces chiens errent notamment aux abords de l'abattoir pendant la journée, et se dirigent vers le centre-ville la nuit, en particulier autour du rond-point Emile Badiane. Le lieutenant Diatta a révélé même que des regroupements de chiens ont été observés dans les cimetières la nuit, alimentant les craintes d'exhumation de corps, relate Rewmi Quotidien.



Les autorités sanitaires ont autorisé la nécessité d'une opération d'abattage des chiens errants, mais font face à des défis logistiques et matériels. De plus, le choix du produit utilisé pour l'opération suscite des préoccupations quant à ses effets sur la santé.