Bignona : un apprenti mécanicien écroué pour le viol d'une mineure de 13 ans lors d'une fête de communion

Le village de Tobor (Basse-Casamance) est sous le choc. Un grave cas de violence faite aux mineures vient d'y être révélé. Selon L’Observateur, P. Montéro, apprenti-mécanicien, est accusé d'avoir violé et engrossé A. Coly, une fillette de seulement 13 ans.



Les faits remontent à une fête de communion organisée au domicile même du mis en cause. Profitant de l'effervescence de la célébration, il aurait entretenu des rapports sexuels avec l'adolescente.



Ce n'est que cinq mois plus tard que le drame a été découvert. En vacances chez son oncle, ce dernier a constaté des changements physiques chez la jeune fille. Intrigué, il a alerté ses parents. Ces derniers ont aussitôt déposé une plainte à la Brigade de gendarmerie de Bignona.



Interpellé rapidement par les enquêteurs, P. Montéro est passé aux aveux. Entendu, l'apprenti-mécanicien a reconnu les faits qui lui sont reprochés, sans pour autant donner plus de précisions sur les circonstances du viol, toujours selon le journal.



Déféré hier, mardi 08 septembre, au parquet du Tribunal de grande instance de Ziguinchor, il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de la ville.